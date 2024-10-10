المالية: وضع سقف لغرامات تأخير الضرائب وفتحنا المجال لتصويب الأخطاء (فيديو)

قال الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه مع الوقت نأمل فى تحسن الوضع والحصول على درجات وتصنيف أعلى فى مدى قدرة مصر بنظامها الضريبى على جذب الاستثمار من واقع التصنيف العالمى التى توضع فيه مصر مع دول العالم الأخرى.

وأضاف شريف الكيلانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزير المالية أعلن اليوم أنه تم التحاور مع مجتمع الأعمال والمهنيين والاقتصاديين، موضحا انه مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تباعا سنرى رضى من الممولين عن الوضع الضريبى، والتصنيف الخاص بنا فى تزايد إيجابى.



وأوضح شريف الكيلانى، أنه تم وضع حوافز للمشروعات الصغيرة، ووضع سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، فتحنا المجال لتصويب أخطاء لمن أخطأ فى تقديم إقراره من عام 2020 إلى 2023 والعمل على تصحيح خطأه بدون عمل غرامة له، ووضع وحدة لدعم المستثمرين، ووضع هيئة استشارية من ذوى الخبرة لدعم قطاع البحوث الضريبية، وتفعيل لجنة الرأى المسبق.