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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شبانة: لجنة التخطيط في الأهلي كانت تريد عودة سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي كانت ترغب في عودة سيد عبد الحفيظ إلى منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سيد عبدالحفيظ رحل منذ أكثر من عام ولم يكشف أي شئ عن اسرار النادي الأهلي، وجمهور هو من جاء بحقه الأدبي، وهو أكثر شخص تعرض للظلم برحيله، ولا نعرف حتى الأن سر مغادرته لمنصبه وكان حائط صد، والأهلي كان يحصد الألقاب".

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وأكد: "لجنة التخطيط كانت ترغب بقوة من أجل عودة سيد عبدالحفيظ الموسم الحالي بعد رحيل خالد بيبو، وخصوصا الكابتن مختار مختار، ولكن طلبه قوبل بالرفض، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة تعيين محمد رمضان المدير الرياضي وهي الفكرة التي طغت على كل شئ نظرا لشخصية الأخير وقدراته الإدارية".

وتابع: "سيد عبدالحفيظ يظهر في معظم القنوات الفضائية وهو شخص مطلوب دائما، ولم ينطبق بحرف من أسرار النادي الاهلي وهذا هو الفارق بينه وبين أي شخص، أمير توفيق لم يفعل ذلك، حاول تبرئة نفسه وإدانة النادي، وهناك خالد بيبو رحل عن منصب مدير الكرة ولم يتحدث في شئ أيضا، وظل عاما كاملا يتحمل الأزمات من أجل النادي الأهلي فقط".

وأشار إلى أنه هناك معلومات حصل عليها بشأن غضب مجلس الإدارة من تصريحات أمير توفيق، ورغم أن البعض غضب منه لكن هذه المعلومات صادقة 100%.

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