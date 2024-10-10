رئيس الوزراء يزور الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

تستقبل محافظة الأقصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة رئيس الوزراء مدن الأقصر والقرنة وإسنا جنوبي المحافظة؛ حيث بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالضفة الغربية للنيل، كما بتفقد عدد من المنشآت التعليمية والصحية، ومشروعات تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت الأقصر خلال هذا الاسبوع قد شهدت زيارة السيد أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني ، والسيد شيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، وأشادا بالمستوى المتقدم في الخدمات الطبية، معربين عن إنبهارهم وسعادتهم لما رأوه من تجهيزات وخدمات طبية بأعلى مستويات الجودة العالمية داخل المستشفى.

ثم تابعت الزيارة في اليوم التالي بجولة تفقدية بمستشفى الكرنك الدولي، حيث تم تفقد أقسام «الأشعة، المعمل، الغرفة الوطنية للطوارئ، العناية المركزة» فضلًا عن قيم الحضانات الجارى تجهيزه، فيما اختتمت زيارة المستشفى بالقسم الداخلي والغرف الفندقية حيث أبدى الوفد الياباني شديد إعجابهم وانبهارهم بالإطلالة النيلية الخلابة للغرف الفندقية وغيرها من التجهيزات عالية الجودة بالمستشفى، ومدى الراحة النفسية التي يتمتع بها المريض خلال رحلة علاجه.

وأضاف البيان، أن الزيارة شملت المنشآت الجديدة الجاري العمل على افتتاحها بالمجمع الطبي الدولي والتي ستزيد بدورها الطاقة الاستيعابية بما ينعكس بالإيجاب على إتاحة مزيد من الخدمات والحزم الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتابع البيان: في ختام الزيارة قدم الوفد الياباني جزيل الشكر لرئيس اقليم الصعيد على الفرصة التي أتيحت لهم لرؤية هذا المستوى من الخدمات معرباً عن شديد إعجابهم باتباع بسياسات ومعايير الجودة العالمية فضلا الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، ومارأوه من الإهتمام الشديد بالمرضى وخاصة كبار السن من تخصيص أماكن ذات تجهيزات خاصة لهم داخل المنشات الصحية .

ومن جانبه ثمّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إشادة القنصل الياباني، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام ومنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر بشكل خاص، وهو ما حدا بالهيئة إلى هذه الثقة العالمية، في علاج جالياتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.