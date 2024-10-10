ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس حتى الاثنين القادم

حذرت هيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة انحاء جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، مع استمرار الأجواء الحارة لمدة 4 أيام قادمة ترتفع فيها درجات الحرارة لتعاود الانخفاض من جديد يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا السياق تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس خلال السطور الآتية:

بيان بدرجات الحرارة اليوم الخميس

ليكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر، وحار نهارًا على أغلب الأنحاء.

تشهد درجة الحرارة غدا على القاهرة ارتفاعاً مسجلة 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع جنوب البلاد لتسجل 37 درجة مئوية.

توقعات الظواهر الجوية

القاهرة الكبرى: تنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا، وتكون الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 80%، والصغرى 35%.

وتتواجد شبورة مائية قد تكون كثيفة على الزوجة البحري، وتكون الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 22كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 40%.

وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة السواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 20 كم / الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 50%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة: شبورة مائية قد تكون كثيفة، الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 20 كم / الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 55%.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60%، والصغرى 30 %.

شمال ووسط الصعيد: الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 60%، والصغرى 20%.