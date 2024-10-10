طريقة تحضير سبموسة الناتشوز

تحتل سبموسة مكانة خاصة بين الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها بأكثر من مكون سواء لحمة أو دجاج أو خضار على حسب الطلب.



وتفضل ربه المنزل تحضيرها في الأوقات الضيقة التي يصعب عليها تحضير أكثر من صنف في نفس ذات الوقت.

والوقت يمكنك تحضير سبموسة الناتشوز بخطوات سهلة وسريعة على خطى أشهر الشيفات.

المقادير

- عجينة سمبوسة : عبوة (جاهزة)

- الناتشوز : 2 كوب (مطحون شبه ناعم)

- حليب : 3 اكواب

- جبن فيتا : كوب

- جبن موزاريلا : كوب

- جبن كريمي : 5 ملاعق كبيرة

- فلفل رومي : كوب (ملون ومقطع مكعبات صغيرة)

- فلفل أسود : رشّة

- بودرة الفلفل الأحمر : رشّة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 3 اكواب (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الأجبان مع الفلفل الحلو والخردل والفلفل الأسود والفلفل الأحمر، حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

احشي عجينة السمبوسة بحشوة الجبن، وأغلقيها بشكل مثلثات.

ضعي مثلثات السمبوسة المحشوّة في الحليب، ثم ضعيها في الناتشوز المطحون وقلّبيها لتتغطى بالكامل، ثم ضعيها في الفريزر لحوالي 15-20 دقيقة حتى تتماسك.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار، وإقلي السمبوسة حتى تتحمر، ثم صفّيها من الزيت وضعيها على ورق المطبخ ليمتص الزيت الفائض منها.

ضعي سمبوسة الناتشوز في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.