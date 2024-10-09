استعدادًا للسوبر.. تفاصيل اجتماع كولر بالطاقم المعاون
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.
ناقش كولر مع معاونيه الكثير من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة بتجهيز اللاعبين على كل المستويات.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.