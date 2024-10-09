رئيس الوزراء الإسباني يحذر من غزو دولي للبنان ويطالب بتحرك المجتمع الدولي

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، اليوم ،أن لبنان تعرض لغزو من دولة أخرى، مشيراً إلى أهمية هذه القضية على الساحة الدولية ، جاء ذلك خلال حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث وصف الوضع الراهن في لبنان بأنه يمثل انتهاكاً لسيادته كدولة.

وصرح سانشيز قائلاً: "من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وهذا يثير قلقاً عميقاً". وأشار إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعّال لمواجهة هذا التهديد، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوترات في المنطقة.

كما أضاف سانشيز أنه من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي غير مبال أمام هذه الانتهاكات. ولفت إلى أن إسبانيا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، تدعم جهود الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد ضد أي تهديدات لسيادة الدول.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول ذات السيادة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان يتطلب تضافر الجهود الدولية.

بري يتحدث عن تفويض "حزب الله" بشأن مفاوضات وقف الحرب ويشير إلى دور القيادة الأمريكية

علق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على الوضع الراهن بشأن المفاوضات لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، مشيراً إلى عدم حدوث تقدم إيجابي حتى الآن. وفي تصريح صحفي يوم الأربعاء، أكد بري أن تفويض "حزب الله" له بالمفاوضات السياسية ليس أمراً جديداً، لكنه تم تجديده مؤخرًا.

وأوضح بري أن التفويض الذي أشار إليه نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، لا يحمل أي تغييرات على الوضع الحالي. وأضاف: "في حرب عام 2006، كنت أتولى التفاوض السياسي، واليوم أواصل القيام بنفس الدور"، نافيًا الشائعات حول رفضه التفويض.

وأشار بري إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها حزب الله بعد الحرب تعوق تحركات قيادته، مما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة. وتطرق إلى المواقف الدولية من جهود وقف الحرب، حيث ذكر أن فرنسا وبريطانيا لا زالتا تدعمان لبنان، بينما انتقد الموقف الأمريكي قائلاً: "الأمريكيون يدعموننا بالأقوال، لكنهم لا يقومون بأي فعل لوقف العدوان".

وأكد بري أن الموقف اللبناني لا يزال ثابتاً وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وعبر عن أمله في أن تسفر الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن غدًا الخميس عن مؤشرات إيجابية حول الملف اللبناني، مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة في تحديد مسار الحراك السياسي.