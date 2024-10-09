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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصة صواريخ في لبنان وإعتراض مسيرة في البحر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم ، أن سلاح الجو قام باستهداف منصة صواريخ في لبنان، والتي أطلقت منها صواريخ تجاه مدينتي صفد وشلومي شمال إسرائيل ، وأكدت مصادر عسكرية أن الهجوم يأتي في إطار الرد على التهديدات المتزايدة من الجهة اللبنانية، وأن العمليات ستستمر لضمان أمن الحدود الشمالية.

 

في سياق متصل، أفادت التقارير أن البحرية الإسرائيلية اعترضت اليوم مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن سفينة تابعة للبحرية نجحت في التصدي للمسيرة، ما يعكس اليقظة العالية لقوات البحرية في مواجهة أي تهديدات قد تنشأ من الحدود اللبنانية.

 

الجيش الإسرائيلي أضاف أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في المنطقة، وتأكيد قدرة القوات المسلحة على الرد السريع على أي هجمات. ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال العدائية التي يقوم بها أطراف في لبنان، والتي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

غوتيريش يؤكد أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز استقرار البلاد

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الحكومية، معتبرًا أن ذلك يعد أمرًا حيويًا لاستقرار لبنان. جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة خلال اجتماع مع مسؤولين لبنانيين، حيث أشار إلى التحديات التي تواجهها البلاد.

 

غوتيريش أوضح أهمية تعزيز سيطرة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، معربًا عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء اللبناني بزيادة عدد القوات المسلحة. ويعكس هذا القرار الالتزام المتزايد بتحسين الأمن وتعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 

كما أشار الأمين العام إلى أهمية تنشيط الحوار الوطني الشامل بين الجهات الفاعلة اللبنانية. ودعا إلى إقامة منصة للتواصل تهدف إلى معالجة القضايا العالقة التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها لبنان.

 

وفي ختام تصريحاته، دعا غوتيريش الدولة اللبنانية إلى تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة، مشددًا على أن هذا الأمر يعد ضروريًا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق لضمان تنفيذ هذه الأهداف.

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