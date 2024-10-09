حازم إمام : الأهلي تُوج بــ أربعة ألقاب لأبطال أفريقيا في آخر 5 نسخ .. والهجوم على لاعبيه أمر عجيب

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعب نادي الزمالك الأسبق ، اندهاشه من هجوم البعض على حد وصفه ، تجاه إدارة الأهلي ولاعبيه بعد خسارة السوبر الأفريقي الأخير أمام الزمالك بركلات الترجيح.





وواصل خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء مبديًا دهشته من الهجوم الزائد على الفريق وجماهيره بسبب مباراة وتغافل ما حققه اللاعبين من إنجازات محلية وقارية ، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات ، كذلك حسم بطولة الدوري الموسم المنقضي وللعام الثاني على التوالي مبتعدًا بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وأضاف : هل الجماهير تنسى بصورة سريعة ما فعله هؤلاء ، اللاعب ليس ماكينة وكرة القدم لا تعرف المكسب الدائم وينبغي تعزيز تلك الثقافة لمتابعي كرة القدم.



على صعيد متصل ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتوجه إلى دولة الإمارات، يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي، بمتابعة وإنهاء كل الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات.