نور النبوي يكشف تفاصيل مسلسل 6 شهور

حول أول بطولة درامية مطلقة له في مسلسل 6 شهور المقرر عرضه قريباً على Watch It صرح النجم الصاعد نور النبوي قائلاً : "من أكثر الأدوار التي بذلت فيها مجهوداً كبيراً وعملت على كل كلمة وتفصيلة فيه بالتعاون مع كل القائمين عليه"، وعلى حسابه الرسمي على انستجرام نشر نور البوستر الرسمي للمسلسل متبوعاً بجملة كتب فيها "بسم الله.. البوستر الرسمي لمسلسل 6 شهور، فخور بالشغل مع القائمين على هذا العمل وأتمنى المسلسل يعجبكم".

وفي البوستر الرسمي نرى نور النبوي وهو يركض بوجه متجهم وكأنه يحاول اللحاق بشيء ما، وتركض خلفه نور إيهاب، وحولهم أبطال المسلسل والمكان كله يشهد حالة من الفوضى، فتتطاير أوراق وملفات وأدوات وأثاث مكتبي، ما يثير الفضول ويطرح تساؤل: ما الذي يريد نور النبوي اللحاق به؟، وهو ما ستجيب عنه أحداث المسلسل.

مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما. وبطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.

يُذكر أن نور النبوي قد حقق نجاحاً كبيراً على مستوى السينما من خلال بطولة فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وشارك نور في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

وفي الدراما، كان نور النبوي قد تألق في السباق الرمضاني الأخير 2023 من خلال مسلسلي؛ الأجهر، الذي شارك في بطولته مع عمرو سعد وناهد السباعي، إخراج ياسر سامي. والمسلسل الملحمي الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومن إخراج محمد سلامة.

وقبلها تُوجت النجاحات التي حققها نور في مسلسلي راجعين يا هوى بطولة النجم خالد النبوي، ونقل عام بطولة النجم محمود حميدة، بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر.