مروة ناجي ونداء شرارة يجتمعان في السعودية بـ"كلثوميات"

تجتمع كلا من الفنانة مروة ناجي والفنانة نداء شرارة في حفل طربي بالسعودية، تحت عنوان كلثوميات، ضمن سلسلة حفلات الشتاء والتي تجمع عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

يقام الحفل غدا على مسرح الحكمة بمدينة جدة في التاسعة مساء، وتبقى عدد قليل من التذاكر اما الحضور الكترونيا على الموقع الخاص بها.

كما تشارك الفنانة نداء شرارة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32 في أوبرا إسكندرية ودمنهور.

مروة ناجي معلش

طرحت مروة ناجي أخيرا أغنية معلش التي حققت أكثر من 70 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا يا خسارة عمرنا بيعدي ولقينا زمنا مغفلنا بنلف في ١٠٠ مليون دايرة قاطعين الصوت ومراكب واقفة ومش سايرة وعمرنا بيفوت ونشوف احاسيسنا بقت بايرة بقى فيها جبروت ليه كل ما نيجي يوم نفرح يرعبنا الموت أنا عمري سنين مش فاكرة أنا منه غير كام يوم مكتوب على وشي المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش بقت كبسولة قبل النوم وبنام والحزن اخدته في حضني ياريتني بقوم مش عارفة ليه أنا بعافر في زمن ليه مقلوب وبصبر نفسي كتير وقليل وبقول مكتوب