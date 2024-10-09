تفاصيل الإعلان عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشئون التعليمية، تفاصيل قرار الحكومة الموافقة على إعلان مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المقترح كان مقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمت الموافقة عليه بعد مناقشته من قبل مجلس الوزارء في اجتماع اليوم.

وتابع: هذا القرار سيساعد على تخفيف مستوى العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، وإتاحة الفرصة لخريجي كليات التربية بالقيام بأداء عملية حديثة من خلال التقدم في هذه المسابقات.

وأشار رفعت فياض، إلى أن الإعلان سيكون لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن الإعلان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية، حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة.

