التعليم: التقييمات الأسبوعية مستمرة لطلاب صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل في المدارس دون توقف.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب غير صحيح.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن طريقة التقييمات الأسبوعية التى أعلنت عنها الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد مستمرة ولم يحدث أى تغيير فى هذا الشأن.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن التقييمات الأسبوعية هدفها قياس نواتج التعلم ومستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ وأيضا نقاط القوة والضعف.

آلية تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل درجات أعمال السنة في جميع صفوف النقل لتدخل ضمنها درجات الواجبات المنزلية.

وتتضمن أعمال السنة لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 درجات لكراسة الواجب في المرحلة الابتدائية و5 درجات أخرى لكراسة النشاط في المرحلة الابتدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، و10 درجات للمهام الأدائية.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم 5 درجات للتقييم الأسبوع في المرحلة الابتدائية و10 درجات للتقييم الشهري، و60 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، على أن تكون الدرجة النهائية للمادة من مائة.

وتشمل درجات أعمال السنة في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية 40 في المائة من إجمالي الدرجات بالإضافة إلى 30 في المائة لامتحانات الشهر، أي نحو 70 في المائة.

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الإعدادية كالآتي: 30 في المائة لامتحانات الفصل الدراسي، و30 في المائة للاختبارات الشهرية، و20 في المائة للاختبارات الأسبوعية، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و10 في المائة لكراسة الواجب.

وتوزع درجات صفوف النقل في المرحلة الثانوية على 40 في المائة لأعمال السنة، و30 في المائة لامتحانات الشهر التي تداول أنباء حول وضعها على مستوى الإدارة.

وتنقسم درجات أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.