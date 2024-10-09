ليلة إضافية لـ مي فاروق في الكويت

شهد حفل الفنانة مي فاروق في الكويت نفاد كامل لتذاكره قبل أسابيع من إقامته، ضمن سلسلة حفلاتها خلال الموسم الجاري محليا وعربيا.

موعد الليلة الإضافية لـ مي فاروق في الكويت أكتوبر نوفمبر 2024

ونظرا للإقبال الكبير على الحفل الأول المقام في 31 أكتوبر، أعلنت الشركة المنظمة عن ليلة إضافية لاستيعاب اكبر عدد من الجمهور في الأول من نوفمبر المقبل، في دار الأوبرا بالعاصمة

أغنية مي فاروق كل الحبيبة

طرحت مي فاروق أخيرًا أغنية كل الحبية التي اجتازت مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها “عارِف كُل الحّبيبه وكلامهم على أغانيهم وعدد ناس فرحانه بيهم أنا عشقى أكتر بشوية مرة أو اتنين لاء ميه مين فيهم شاف الطيبة أتحدى ّ أحن ما فيهم لو شوفوا طيبتك بعينيهم زى ما شُفتها ب عينيا يجوا يشوفوا الحنيه تعرف ساعات ب أستكترك على نفسى لما ب أبصُ لك ولما ب أسمع ندِهتك ياما بعينيا ب أصورك كل الكلام اللى إتكتب ف الحُب قبلك ده إتلغىّ إنت الوحيد اللى إتوهب وصف الحيادى كُلها بكرة حايتقال أسامينا ل لقلوب لسه بيتلاقوا حايقلوا فى إتنين ياما دقوا م الدنيا جمال ليالها كانوا أغلى حبايب فيها ده إحنا ف دنيا لوحدينا ومفيش زينا هنا تاني لاقيا ف حُضنك ده مكاني طول مانا شايفاك حواليا انا مابغمضشى عينيا عارف فيك حاجه غريبة وعينيك لما أسرح فيهم والله دُنيا لوحديهم دنيا بلفها ميت لفة وأحُضن إيديك وأتدفى الناس لو فيهم عيبه أنا ليه بقى مش لاقيالك حاجه ألاحظها و أقولهالك كُلك ياحبيبى مزايا وحقيقى فرقت معايا ”