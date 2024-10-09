الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

لأول مره.. "العدل" تشكل فريق عمل لتقديم خدمة الطب الشرعي المتنقي المحافظات

خدمات الفحص الطبي
خدمات الفحص الطبي

وجه المستشارعدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لاجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العنايه الطبية اللاحقة عليها.

 

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وزارة العدل تطلق عيادات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل.. تفاصيل

 

يأتى ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل   في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 تشغيل عيادة العنف

 وتهدف إلى التيسيير على المواطنين، وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط)، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.

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وزارة العدل تطلق خدمة التصديق في عشر محافظات أخرى.. تفاصيل

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