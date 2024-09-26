وزارة العدل تطلق خدمة التصديق في عشر محافظات أخرى.. تفاصيل

أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بمحافظات (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية)، وذلك اعتباراً من 29/9/2024 لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

وزارة العدل تطلق خدمة التصديق في عشر محافظات أخري



وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (35) مستشاراً وإدارياً على أعمال التصديق على المُحررات.



2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.



3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.



جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت من قبل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بالمحاكم الابتدائية بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بتاريخ 18/9/2024، ومن ثم فقد أصبح إجمالي عدد مكاتب التصديق (20) مكتب في المحافظات سالفة البيان.





وعلي ضوء النجاح الذي لاقاه افتتاح المكاتب العشرة المذكورة وجه معالي المستشار وزير العدل بالتوسع في تقديم هذه الخدمة بزيادة عشرة مقرات اخري في المحافظات المشار اليها.