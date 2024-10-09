جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منصة إطلاق صواريخ كانت تستهدف كريات شمونة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كانت قد استخدمت لاستهداف مدينة كريات شمونة ، وذكرت مصادر عسكرية أن العملية جاءت في إطار جهود القوات المسلحة للحد من الهجمات على الأراضي الإسرائيلية وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن المنصة، التي تقع في منطقة قريبة من الحدود، كانت تمثل تهديدًا مباشرًا للمدنيين في كريات شمونة، حيث تم إطلاق الصواريخ منها خلال الأيام الماضية. وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي ضمن عملياتها المستمرة لمواجهة التهديدات التي تواجهها إسرائيل من الجماعات المسلحة في المناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين وتوفير الحماية للمدن والقرى القريبة من الحدود. وأكد أن الجيش سيواصل العمل بحزم ضد أي تهديدات محتملة، معربًا عن التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، جاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تزايدت حدة التوترات بين إسرائيل والفصائل المسلحة في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل تصاعد القتال في لبنان، مما يثير المخاوف من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع القائم.

ختامًا، يبقى المراقبون يتابعون عن كثب التطورات في المنطقة، حيث قد تؤثر هذه العمليات على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتأثيرها على حياة المواطنين في كلا الجانبين.

إيران: سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، في حديثه مع شبكة CNN، بأن إيران سترد "بقوة وقسوة" على أي هجوم إسرائيلي. وأكد أن الرد الإيراني لن يقتصر على استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية فقط، بل قد يتضمن إجراءات أوسع نطاقًا تستهدف مراكز حساسة وأهدافًا متعددة.

وأوضح المتحدث أن إيران تراقب التطورات في المنطقة عن كثب، وأن أي تصعيد من قبل إسرائيل سيقابل برد فعل حازم، معربًا عن قلق طهران من الانتهاكات المتزايدة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية تمتلك القدرة على الرد بشكل فعال على أي تهديد.

وأشار المتحدث إلى أن "إسرائيل يجب أن تدرك أنها لا تستطيع التلاعب بالأمن الإقليمي دون أن تواجه عواقب وخيمة". ولفت إلى أن تاريخ العلاقات الإيرانية الإسرائيلية مليء بالتوترات، لكن طهران لا تسعى إلى تصعيد الأوضاع ما لم تُجبر على ذلك.

هذا التصريح يأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا في التوترات، حيث تتزايد الأعمال العسكرية والتصريحات العدائية بين إيران وإسرائيل. وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مواقع تعتبرها تهديدات لأمنها، مما يزيد من المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة.

ختامًا، يبقى السؤال حول كيفية استجابة الأطراف المعنية لتصريحات إيران، خاصةً في ظل الظروف الحالية، وتأثير ذلك على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.