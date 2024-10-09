مياه القناة: أنشطة توعوية بمحافظة السويس لترسيخ ثقافة الترشيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على استمرار فريق التوعية بمحافظات القناه الثلاثة بتنفيذ الفعاليات التوعوية المختلفة لترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك المياه .

حيث أقام فريق التوعية بالسويس يوما ترفيهيا بمركز شباب الخواطرة الجديدة بكبريت ، بهدف نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ، حيث قام فريق التوعية بالسويس بتنفيذ عدد من الانشطة التوعوية المختلفة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها من خلال تنفيذ عدد من أنشطة للتوعية والترفيه وألعاب تفاعلية ومسابقات فنية ، وتوزيع هدايا تذكارية للاطفال المشاركين بالاحتفالية .

كما أكد عصمت ، أن الاحتفالية تأتى فى إطار دور شركة محافظات القناة الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، والاهتمام بالتوعية المائية من خلال الانشطة الثقافية والتفاعلية لكافة الاعمار ، لما لديهم من طاقات وقدرات تميزهم وتجعلهم سفراء لقضايا التوعية وتفعيل دورهم في تنمية وبناء المجتمع، لذا تهتم الشركة بتنفيذ حملات التوعية بقضايا المياه من خلال الانشطة تفاعلية، مسرح العرائس، السلم والثعبان وألعاب ترفيهية، وتلوين ورسم للتوعية بالحفاظ على المياه .