مانشيستر سيتي وليدز يونايتد أبرز الدائنين .. حكاية 100 مليون يورو ديون برشلونة

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية انه على الرغم من تحسن الوضع المالي لفريق برشلونة الاسباني و اقتراب النادي كثيرا من حل مشاكله المادية الا ان النادي الكاتالوني مازال مديونا بحوالي 100 مليون يورو عليه ان يجد طريقا لسدادها في الفترات القادمة .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان برشلونة مازال مديونا بمبالغ مالية كبيرة لعدد من الاندية نتيجة التعاقد مع لاعبين لضمهم و يقترب موعد سداد بعض هذه المبالغ حيث ان بعضها مبالغ قريبة السداد و بعضها مازال على سدادها فترة زمنية طويلة نوعا .

وقدمت الموندو ديبورتيفو تفاصيل هذه المبالغ حيث منها 42.5 مليون يورو لنادي ليدز يونايتد في صفقة ضم نجم الهجوم البرازيلي رافينيا و الذي تمت صفقته في صيف 2022 الا ان المطلوب بشكل عاجل حوالي نصف مليون يورو فقط .

ايضا نادي مانشيستر سيتي لديه مديونيات لدى نادي برشلونة في صفقة عودة فيران توريس الى برشلونة تقدر بحوالي 26 مليون يورو ( 13 مليون يورو على المدى القصير و 13 مليون يورو على المدى الطويل ) كما مازال لنادي اشبيلية حوالي 24 مليون يورو في صفقة جوليوس كوندى و 21 مليون يورو لعدة اطراف في صفقة انتقال روبرت ليفاندوفيسكي من نادي بايرن ميونخ منها نادي البايرن نفسه .

وعلى الرغم من كل هذه المديونيات الا ان ادارة برشلونة تسعى خلال الفترة القادمة لعقد عدة صفقات لمنح الفريق الكاتالوني المزيد من الدعم حيث بدأ الموسم بشكل رائع في الدوري الاسباني وحقق ثمان انتصارات في تسعة مباريات و ايضا نجح في تحقيق الفوز في مباراة وخسارة مباراة اخرى في دوري أبطال اوربا .