كوليبالي يكشف دوره في إنتقال سعود عبدالحميد لفريق روما

تحدث اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي أنه يتواصل بشكل دائم مع زميله السابق سعود عبد الحميد الذي غادر نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي 2024، وانتقل إلى نادي روما الإيطالي.

وكشف المدافع الدولي في حديثه، عبر "بودكاست" مع الإعلامي الرياضي أحمد العجلان"، أنه لعب دورًا في تعاقد روما مع الظهير الأيمن السابق لنادي الهلال.

وقال كوليبالي: "دانييلي دي روسي، المدير الفني السابق لنادي روما، تواصل معي للسؤال عن سعود عبد الحميد.. وقمت بترشيح اللاعب بقوة للعب في الدوري الإيطالي"

وأضاف كوليبالي قائلًا: "أعلم أن رحيل سعود صعب جدًا على مشجعي ‎الهلال، و كذلك فهو صعب علي شخصيًا، لكن سندعم اللاعب طالما هو أراد ذلك فحلمه اللعب في أوروبا".

وانضم سعود إلى روما لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي الهلال، ووفقًا لمصادر متنوعة، دفع النادي الإيطالي 2.5 مليون يورو لضم اللاعب، مع احتمال إضافة 500 ألف يورو كمتغيرات وحوافز، مما يعني أن الصفقة قد تصل إلى 3 ملايين كحد أقصى في المجموع.