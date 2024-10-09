حارس يد الأهلي : أغلقنا صفحة برونزية المونديال وهدفنا اللقب الأفريقي
أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق يستعد بقوة لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.
وقال محمد إبراهيم: “أغلقنا تماما صفحة كأس العالم واحتفالات البرونزية ونركز حاليا على بطولة إفريقيا للأندية والحفاظ على اللقب، وفضلنا السفر قبل أربعة أيام من بداية البطولة للدخول في الأجواء والاستعداد جيدا”.
وأضاف: تمكنت من تقديم أداء جيد في مواجهة برشلونة ولكنها مباراة وانتهت وتركيزي حاليا على بطولة إفريقيا، وأقاتل لكي أقدم كل جهدي لمساعدة الفريق في التتويج باللقب.
وتابع: بالتأكيد جميع الفرق ستسعى لهزيمة حامل اللقب وثالث العالم، ونحن نحترم جميع الفرق، ومستعدون لمواجهة الجميع وهدفنا هو التتويج بكل البطولات في الموسم الحالي.
وواصل: الجهاز الفني وضع لنا برنامجا خاصا يعتمد على التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد قبل بداية البطولة، حيث لم نحصل على راحة عقب نهاية كأس العالم للأندية.
واختتم: أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا وسنبذل كل جهدنا للتتويج بكل البطولات.