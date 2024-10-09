منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية

استقبل مستشفى المسلة التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان ، وفدًا مشتركًا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي .

بدأت الزيارة ، باجتماع مع الوفد استمعوا خلاله إلى شرح وافِ عن الخدمات التي تقدمها مستشفى المسلة التخصصي، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ودورها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي المنظومة بالمحافظة.

هيئة الرعاية الصحية بأسوان تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي

كما تم استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والحزم العلاجية، لتوفير كافة الخدمات الصحية العلاجية بأعلى مستويات الجودة العالمية ووفق الممارسات الدولية، وإبراز دور مستشفيات الهيئة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للوافدين الأجانب .

هيئة الرعاية الصحية بأسوان تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي

كما شملت الجولة زيارة الوفد لأقسام المستشفى المختلفة والإطلاع على الخدمات المقدمة بها ، حيث تفقدوا أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة ، بالإضافة للأقسام الفندقية ، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الكبير بالتنظيم والكفاءة التي تتمتع بها مستشفى المسلة التخصصي، وأثنوا على جودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى النظافة والاهتمام بالمرضى،مشيدين بالجهود المبذولة لضمان تقديم الخدمات وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وعبّروا عن أملهم في استمرار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي، وتعزيز تقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدين أن ما رأوه خلال زيارتهم يعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمرضى.

هيئة الرعاية الصحية بأسوان تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي

وشمل وفد الزيارة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية مكتب مصر ضم كل من الدكتور "كريم أبو زيد، الدكتورة سارة غانم ، والمهندس أحمد مهدي ، الدكتور محمد ياسر ، والدكتور عمر أبو العطا" بالإضافة لوفد من يونيسيف وضم «الدكتور أيمن غالي، السيد إيمانويل»، بالإضافة إلى السيد وليم فرنسين ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي.

هذا، وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير برئاسة الهيئة، والدكتور أشرف حماد ، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان .