هيئة الرعاية الصحية: مستشفيات الأقصر استقبلت 720 سائحًا خلال العام الجاري

"لقد تفاجئنا كثيراً لما رأيناه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وسعيدون جداً بتلك الفرصة التي أتيحت لنا لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية "، بهذه الكلمات دوَّن السيد أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني ، والسيد شيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، اشادتهم في ختام زيارتهم التي استمرت على مدار يومين متتاليين لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، كان الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد السنافيري، مدير الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، في استقبال القنصل الياباني ، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، ومرافقتهم خلال جولة بعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، بدأت الزيارة في اليوم الأول بالفرع الرئيسي للهيئة، حيث قدم رئيس إقليم الصعيد عرض توضيحي عن المنشآت التابعة للهيئة العامة الصحية بمحافظة الأقصر، والخدمات المقدمة بها وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقدمه المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة في خدمات السياحة العلاجية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، منوهًا أن مستشفيات الأقصر استقبلت 720 سائح من 42 دولة خلال العام الجاري حتى الآن.

واستكملت الزيارة بجولة تفقدية بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية، مرورًا بالأشعة ومعمل التحاليل وصولًا إلى الحضانات والعناية المركزة ، وخلال الجولة تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالهيئة.