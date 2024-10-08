مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد الاقسام الداخلية بالمجمع الطبي

قام الدكتور محمد سامى، مدير فرع الاسماعيلية بجولة مرور مسائية تفقدية شاملة للأقسام الداخلية بالمجمع، حيث استهدفت الجولة اقسام «الجراحة، العظام، المخ والأعصاب، الأطفال، والفندقي.» لتقييم الأداء ومتابعة التحسين على أرض الواقع .

وخلال الجولة تفقد المجمع يرافقة عدد من مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع ، حالات المرضى والعمليات الجراحية المجدولة لبعض الحالات، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظافة، وكافة إجراءات الرعاية الطبية للمرضي.

وناقش مع الأطباء خطط تحسين الخدمات المقدمة، والبروتوكولات المتبعة ، والتسجيل الإلكتروني ، و استمع إلى آراء المرضى ومقترحاتهم، كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمرافقين.



بالقسم الفندقي ، مؤكدا على تحسين مستوى النظافة وتقديم وجبات صحية متنوعة، موجها بـ التعاون بين جميع الأقسام لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

تأتى الجوله فى اطار تكثيف جولات المرور على كافة الأقسام والمنشآت بالفرع وفقا لتوجيهات الدكتور "احمد السبكى" ، رئيس هيئة الرعاية الصحية ، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل ،بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الخدمات الطبية ، وتلبية احتياجات المنتفعين .