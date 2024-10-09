الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إسرائيل تواصل الحصار الكامل لمخيم جباليا في غزة

دمار في غزة
دمار في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحكم السيطرة والحصار على زقاق وشوارع مخيم جباليا بقطاع غزة، موضحا أنّ الآليات الإسرائيلية وصلت إلى مفترق أبو شارخ ومنطقة مقبرة الفالوجا من الجهة الغربية، كما جرى التوغل الإسرائيلي من منطقة عزبة عبد ربه شرقا.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة، أنّ الفلسطينيين اللاجئين داخل مخيم جباليا بقطاع غزة لم يعد بإمكانهم مغادرته وفقا للمطالب الإسرائيلية التي دعت السكان إلى الانتقال للمحافظة الوسطى أو الجنوبية بقطاع غزة، لكن الواقع الميداني يقول إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لأحد بمغادرة المخيم، نظرا لكثافة النيران التي تطلقها الآليات الإسرائيلية، فضلا عن القصف المستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية.

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وتابع: «قبل قليل كان هناك تصريح للدفاع المدني الفلسطيني يقول إنّ قرابة 30 شهيدا فلسطينيا موجودين داخل مخيم جباليا ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف من الوصول إليها، كون الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لها بالوصول إلى هناك، إذ إنّه لا يوجد أي تنسيق من خلال المؤسسات الدولية خاصة الصليب الأحمر».

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