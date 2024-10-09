قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من نقل شهداء في شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن عددا من الشهداء في شمال غزة لا يزالون في الطرقات بسبب منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليهم.

مجازر في قطاع غزة:

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وكشفت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42010 شهداء و97720 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وعقدت وزارة الصحة الفلسطينية مؤتمرًا صحفيًا بالتزامن مع ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه سقط أكثر من 41638 شهيدا أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشددت الصحة الفلسطينية، على أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 65% من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وما تبقى يعمل بشكل جزئي، كاشفة عن استشهاد 986 كادرا صحيا 4 منهم داخل سجون الاحتلال من أصل 312 معتقلا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من الخدمات الصحية، مؤكدة أن هناك 12 ألف مريض سرطان في قطاع غزة لا يتلقون العلاج جراء منع الاحتلال دخول المساعدات الطبية.