القومي للمرأة ينظم تدريب متقدم على حرفة صناعة البامبو بالمنيا

في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نظم المجلس القومي للمرأة تدريب متقدم على حرفة صناعة البامبو، استهدف مجموعة من رجال وشباب قرية بني مزار بمحافظة المنيا.

تضمن التدريب تعليم هؤلاء الرجال والشباب أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهم ولأسرهم في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

وتجدر الاشارة أيضًا إلى أن المشروع يستهدف 70% سيدات ومنهن المرأة التي تعول أسرتها وتبحث عن فرص لزيادة دخلها ودخل أسرتها، وكذلك 30% شباب الباحثين عن فرص عمل من الأسر نفسها بهدف حمايتهم من أخطار الهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات المعروفة كونها مصدرة للهجرة غير الشرعية.