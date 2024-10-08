القومي للمرأة ينظم زيارة للقليوبية للتعريف بمشروع تحويل المخلفات الزراعية لسماد عضوي

فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" ، نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً فى لجنة المرأة الريفية زيارة الى قريتي طحانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية ، بهدف تعريف السيدات المستهدفات الجدد بمشروع تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوى ، وذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس ومؤسسة سان جوبان ، بحضور الأستاذة شيرين بركات مقررة فرع المجلس بالقليوبية، والدكتورة هالة يسرى المقرر المناوب للجنة، والدكتورة منى حمدى منسقة اللجنة والمشروع وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

استعرضت الدكتورة هالة يسرى دور المجلس القومى للمرأة طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وأشارت إلى تبنى لجنة المرأة الريفية لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعات تدوير المتبقيات النباتية وتحويلها الى سماد عضوى له قيمة إقتصادية مرتفعة، تدر دخل على المرأة الريفية وتتيح لها الصرف على أسرتها، وبالتالى تساهم فى زيادة الدخل القومى ..

و عبرت شيرين بركات عن سعادتها باستمرار النجاح الذى تحققه مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع نطاقها الى أكثر من محافظة ، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى محافظة المنيا، مؤكدة أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أكثر استفادة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات .

وعرضت الدكتورة منى حمدى الخطوات التنفيذية التى سوف يتم اعتمادها لتحقيق التقدم فى المشروع ، وأهمية الوعى بقيمة المشروعات الريادية وتنفيذ السيدات لمشروعات فى داخل بيئتهم المعيشية مدرة للدخل مع انخفاض التكاليف التشغيلية لها ، مشيرة الى جهود دكتور صلاح يوسف خبير المشروع فى التوصيل الجيد للمعلومات وتحقيق ريادة حقيقية فى إدارة المشروع من خلال اتقان عملية الإنتاج .

و قدمت الدكتورة أمل محمد عمر عضوة اللجنة نبذة مبسطة عن الكمبوست وانواعه وفوائده ودور اللجنة من الناحية العلمية والتقنية في تعليم السيدات .

فيما أكد جون فهيم عضو اللجنة أن السيدات المصريات يضربن المثل فى التحدى وهو ما يتجسد فى نموذج قرية الروبى بمحافظة المنيا كبداية للمشروع ووجود العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية التى تواجه المراة خاصة فى الصعيد والمجتمع الريفي وهو ما يتطلب المواجهة واقتناص الفرص التى يمنحها المجلس القومى للمراة للتمكين فى كافة المجالات .

وقد تضمنت الزيارة إجراء المقابلات الشخصية لإختيار السيدات ممن تنطبق عليهن معايير تنفيذ المشروع.