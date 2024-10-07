القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة المالية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والادارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الاستراتيجيه بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى اطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات استراتيجية تمكين المراة وبرنامج عمل الحكومة المحدث ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

وذلك بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومروة فودة -مدير إدارة المشروعات ومحمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة شيماء نعيم بعرض هدف الورشة والمتمثل فى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أنه فى هذا السياق ينفذ المجلس ورش عمل تدريبية لتحسين الأداء والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية ، كما ناقشت الورشة اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وابراز جهود الدولة فى توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافة فئاتها فى ضوء عمل الوزارة وتحديد أولويات الأنشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك أساسي فى عملية التنمية فيما يتعلق بقطاع التعليم وتأثيره.

وقامت مروة فودة بالتعريف بمرصد المرأة المصرية ، موضحة أنه موقع إلكتروني يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من عام 2015 وحتى 2030 من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت، وإعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة المساواة بين الجنسين وحصر القوانين المتعلقة بالمرأة.

فيما استعرض محمد السبكي خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، و أشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء.