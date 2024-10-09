نقيب الفلاحين: كيلو البصل هيوصل 30 جنيهًا |تفاصيل

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، توقعاته لأسعار الخضراوات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، والذي يتحرك خلاله أسعار بعض الخضراوات.

وقال نقيب الفلاحين، إن الشهر المقبل سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البصل والثوم، لافتًا إلى أن سبب الارتفاع هو انتهاء موسم التخزين الحالي ووجود فترة بمثابة الفجوة بين العروات.

ارتفاع أسعار البصل والثوم

وأوضح أبو صدام، أن سعر الكيلو البصل سيرتفع لـ 30 جنيهًا، صعودًا من سعره الحالي 10 جنيهات، وسعر كيلو الثوم سيرتفع لـ 120 جنيهًا، صعودًا من سعره الحالي والذي يسجل حاليا 80 جنيهًا.

وأضاف نقيب الفلاحين: هذا الارتفاع سيكون لمدة شهرين، وهما شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أن تنتهي موجة الارتفاع خلال شهر يناير المقبل مع بداية ظهور العروات الجديدة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع طبيعي كل عام وستتراجع الأسعار بعده مجددًا بمجرد ظهور العروات الجديدة.

واختتم حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن الأيام الحالية تشهد تراجعًا لبعض الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس، إذ هبط سعر كيلو الطماطم لـ 20 جنيها، بعدما كان يباع بـ 40 جنيهًا، مرجحًا وصول سعر كيلو الطماطم لـ 10 جنيهات خلال أيام، تزامنًا مع ظهور العروة الجديدة.