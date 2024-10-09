كلية الصيدلة بالفيوم تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة للعام الدراسي الماضي وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد حمزاوي عميد الكلية، والدكتور أحمد عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

وأعرب الدكتور محمد حمزاوي عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة كلية الصيدلة، تلك الكلية الوليدة التي تحظى بكوادر أكاديمية متميزة وأعضاء هيئة معاونة أغلبهم من خريجي الكلية، موجهًا الطلاب ببذل الجهد والتفوق ليكونوا دماءً جديدة تضاف لتلك المسيرة.

الصيادلة المتميزين

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكلية في إعداد جيل من الصيادلة المتميزين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة الطالب والمجتمع الجامعي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والمبادرات خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وتشجعهم على المشاركة في المبادرات البيئية المختلفة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد إسماعيل أهمية المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن الكلية توفر العديد من الفرص للطلاب الموهوبين للمشاركة في مختلف اللجان والأسر، مؤكداً أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تسهم في تطوير المهاراتهم الشخصية والذهنية والأكاديمية للطالب.

وخلال الحفل قام الدكتور محمد حمزاوي عميد الكلية بتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وفي لفتة طيبة قام بتكريم أسرة المغفور له بإذن الله سيد رمضان أحد العاملين بالكلية تكريمًا لمسيرته خلال سنوات العمل وسيرته العطرة.

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