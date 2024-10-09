نادى مغاغة الرياضي يشارك في بطولة الصعيد الصيفية للسباحة بالغردقة

شارك فريق نادى مغاغة الرياضي للسباحة، في بطولة الصعيد الصيفية بالغردقة2024 للسباحة، والمقامة بنادي سينزو بالغردقة، ويرافق فريق نادي مغاغة الرياضي للسباحة، كل من كابتن شعبان نبيه ابو العلا المدير الفني، كابتن ابراهيم اشرف بحر المدرب العام، كابتن عبدالله ماجد خالد المدرب المساعد، دكتوراحمد محمود حافظ المدير الإداري.

يأتي ذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها، ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها خلال شهر اكتوبر 2024، يأتى ذلك طبقا لتوجيهات دكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكيل المديرية لشئون الشباب، وكيل المديرية لشئون الرياضة، متابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.