لتحسين السلالات.. إجراء 1659 عملية تلقيح صناعي للماشية بالشرقية

أجرت مديرية الطب البيطري بالشرقية، المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و479 رأس ماشية ويتمم التلقيح الإصطناعي لـ 1659 رأس ماشية.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر سبتمبر الماضي 2024م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ (4 آلاف و 479) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ (1659) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.