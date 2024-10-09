الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أوركسترا ألمانية تنغرم بموسيقى "الراقصة والسياسي".. وإشادة عربية واسعة

أوركسترا ألمانية
أوركسترا ألمانية تنغرم بموسيقى "الراقصة والسياسي"

اجتمع فريق الاوركسترا الألماني Bridges Kammerorchster، لإعادة عزف الموسيقى الشهيرة لفيلم “الراقصة والسياسي” والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، وجاءت بردود فعل إيجابية واعتلت منصات الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عزف مبهر للأوركسترا الألماني Bridges Kammerorchster لموسيقى الراقصة والسياسي

 

عزفت الأوركسترا Bridges Kammerorchster إحدى معزوفات فيلم الراقصة والسياسي والتي اشتهرت بها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ورقصها الناعم على أنغامها، وكانت من تأليف الموسيقار خالد الأمير.

 

 

 

امتلأ التوزيع الموسيقي لـ“الراقصة والسياسي” بعدد من الآلات المختلفة عن التوزيع الأصلي مثل الهارب والجيتارات والتشيللو والفلوت.

بجانب الناي والقانون والكمان وعدد من الآلات الوترية التي أعطت للمعزوفة روحا جديدة تناسب الألفية الجديدة، وأشاد مستمعوها بجودة الصوت العالية التي لم يجدوها في النسخة الأصلية.

 

إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعزف الحي المستمر لـ“الراقصة والسياسي”

 

بالرغم أن العزف الالماني عُزف منذ عام من الآن إلا أنه اشتعلت شراره جماله خلال الأيام القليلة الماضية، وأخذت الصفحات الموسيقية والفنية تعيد نشر المقطع بكلمات من الإعجاب والإشادة.

 

عرض فيلم الراقصة والسياسي للمرة الأولى في 1990، وظلت معزوفاته الموسيقية حتى الآن وليدة اللحظة ولمع نجم الفنانة نبيلة عبيد برقصها أثناء أحداث الفيلم بجانب التناغم الموسيقي النادر الذي ملأ أحداث الفيلم، ويحرص الجمهور على الاستماع إلى معزوفاته بشكل خاص بعيدًا عن الفيلم ، وهذا يدل على نجاح الجانب الموسيقي له بجانب لوحات الاستعراض والرقص المميزة بداخله التي لا زالت تتلقى نبيلة عبيد آراء إيجابية تسعد بها كثيرًا.

مواد متعلقة

لعشاق الغناء اليمني.. موعد ومكان حفل أحمد فتحي بمهرجان الموسيقى العربية 32

3 سيدات حول محمد علاء.. القصة الكاملة لمسلسل وتر حساس

بيان رسمي من الأوبرا بشأن اعتذارات مهرجان الموسيقى العربية 32.. بعد قليل (خاص)

بين سوريا والعراق.. أمسية طربية استثنائية في مهرجان الموسيقى العربية 32

مهرجان الموسيقى العربية 2024| موعد ومكان حفل نادية مصطفى

أحداث لبنان تؤثر على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32

عاصي الحلاني يعتذر عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية 32

احتفالية استثنائية بـ 100 عام من الأغنية الكويتية
الجريدة الورقية