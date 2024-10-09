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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كواليس جلسة حسام حسن مع صلاح في المعسكر

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. 
 

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ويسعى الفراعنة لحصد النقاط الثلاث في كلا المباراتين للحفاظ على صدارة ترتيب مجموعتهم.


جلسة خاصة بين حسام حسن ومحمد صلاح :

شهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية جلسة خاصة بين حسام حسن، المدير الفني، ومحمد صلاح، قائد الفراعنة، وتناولت الجلسة عددًا من التعليمات الفنية والجمل التكتيكية، حيث حدد المدير الفني مهام صلاح في الملعب، مشددًا على أهمية دوره كأحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الوطني.

كما طلب من صلاح نقل كل التعليمات لبقية اللاعبين وممارسة دوره القيادي خلال المباريات.
 

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