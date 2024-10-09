قوافل بيطرية لتحصين الماشية ضمن مبادرة "بداية" بالفيوم

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ القوافل البيطرية بالقرى والمراكز، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

خلال ذلك تم تنفيذ عدد من القوافل البيطرية بالتزامن مع الحملة القومية للتحصين، بالإضافة إلى تنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين وصغار المربين بأهمية تحصين الماشية، حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم عمل قافلة بيطرية علاجية مجانية ارشادية بوحدة منشأة دمو البيطرية التابعة للادارة البيطرية بمركز الفيوم لخدمة صغار المربين وحفاظا على الثروة الحيوانية، وقافلة ذاتية بيطرية علاجية مجانية ناحية وحدة ابو دنقاش البيطرية التابعة للادارة البيطرية بمركز ابشواي، تم خلالها تقديم جميع الخدمات البيطرية المجانيه من كشف وعلاج وفحص تناسلي وسونار وعلاج للطفليات الداخلية والخارجية

واستمرت فعاليات أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الأغنام والماعز بجميع قرى ومراكز المحافظة، كما تستمر أعمال الارشاد والتوعية للمواطنين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية من خلال الندوات الإرشادية

ندوات إرشادية لتوعية المزارعين وصغار المربين بأهمية التحصين

وأضاف مدير المديرية أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية بمستشفى فيديمين المركزي تم خلالها التوعية باهمية التحصين بالحملات القومية والتوعية بمرض طاعون المجترات الصغيرة والتوعية بالامراض المشتركة مثل السعار وانفلونزا الطيور والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، كما واصلت وحدة الابيدميولوجي بالمديرية والإدارات البيطرية أعمال التقصي لتفقد الحالة الوبائية، واخذ عينات للفحص للبروسيلا وعمل اختبار السل بالمزارع ناحية مركز طامية، كما قامت إدارة امراض الدواجن بالتعاون مع وحدة الابيدميولوجي بعمل لجنة تقصي وسحب عينات للفحص من الطيور المنزلية ناحية مركز سنورس بحضور اطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم تقديم جميع الخدمات البيطرية المجانية خلال تنفيذ القوافل والتي شملت اعمال الرش والتجريع ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى كشف الباطنه والتناسلي والسونار بالمجان.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتشمل تنفيذ القوافل العلاجية والتحصين، بالإضافة إلى حملات التفتيش على اللحوم والدواجن المجمدة والحية بكافة قرى ومراكز المحافظة.