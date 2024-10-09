مشتريات محلية تدفع البورصة للصعود بمكاسب 29 مليار جنيه بنهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية مدعومة بمشتريات مصرية، وعربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 29.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.202.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 31175 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7503 نقط.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.7 % ليغلق عند مستوى 10700 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 8.8 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب للبيع وسط تداولات 4 مليارات جنيه.