انتحلا صفة موظفين كهرباء.. قرار حول متهمين بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، قرارًا بتجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم.

كانت نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء، وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.