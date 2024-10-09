تعاون بين جامعة جنوب الوادي وبنك مصر لتعزيز الشمول المالي

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، مع وفد بنك مصر أوجة التعاون المشترك في إطار جهود جامعة جنوب الوادي في تعزيز خدمات الشمول المالي.

ضم وفد البنك محمد عبده الأحمر مدير بنك مصر فرع قنا، وايه أحمد ابو المجد مسؤول تطوير أعمال رواد النيل، بحضور طروب طلبه امين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد، ومحمد عبده مسؤول التحصيل الالكتروني بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة مع وفد بنك مصر تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة والبنك في دعم اليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة، وأيضا دعم وتدريب طلاب الكليات المختلفة بالجامعة في مجال الشمول المالي ونشر الثقافة المالية وريادة الاعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية وحماية المدخرات وأمن المعلومات وعقد مسابقات وانشطة لجميع طلاب الجامعة لنشر الثقافة المالية وريادة الأعمال.

وتقديم الهدايا المناسبة للطلاب والعاملين وتقديم منتجات وخدمات البنك للطلاب مثل حساب توفير الشباب "Go Card" ، بطاقه تحويل المرتبات، حساب النشاط الاقتصادي، بطاقه ميزة، المحفظة الإلكترونية، الانترنت البنكي، رابط دفع الكتروني، كارت ايداع الشركات في حاله الحاجه اليها وكذلك الرد على كافه الاستفسارات المصرفية.

تعاون مماثل

وفي وقت سابق، ناقش وفد البنك الزراعى المصرى، مع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تغطية العديد من مواقع الجامعه بماكينات الـ ATM وعمل بطاقات لجميع الطلاب وذلك لاستخدامها في سداد المصروفات والاستخدامات اليومية للطلاب.

كما عرض البنك إنشاء محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة لتسهيل عمليات الدفع للطلاب وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية.

بالإضافة إلى إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع ” ميزة” لمنسوبى الجامعة وتغطية جميع المواقع وخاصة المستشفيات كما طالب رئيس الجامعه بماكينات ال pos لتسهيل التعامل وتخفيف عبء الجهد والزحام لكل المتعاملين

وناقش رئيس الجامعة تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة والبنك الزراعى المصرى مشيرا إلى حرص الجامعة الدائم على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية، والرقمية، ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

وأشاد بدور البنك الزراعى المصرى للمساهمة في هذا الاتجاه واستعرض رئيس الجامعة الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال وبناء قدرات مختلف عناصر المجتمع الجامعي في التعامل مع ادوات التحول الرقمي وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد.