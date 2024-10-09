تكليف إنتركاب كابيتال لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم بي أي جي

قالت شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار في بيان للبورصة إن مجلس إداراتها وافق على تكليف شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، أحد المستشارين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة.

يشار إلى أن بي آي جي للتجارة والاستثمار، سجلت خسائر بلغت 3.077 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بلغت 3.237 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 8.13 مليون جنيه، مقابل 4.05 مليون جنيه في 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 1.3 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 2.06 مليون جنيه خلال 2022.