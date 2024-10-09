ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 31062 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 31062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 38379 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% عند مستوى 13459 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% عند مستوى 7500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 10676 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% عند مستوى 3191 نقطة.



البورصة المصرية اليوم

وكانت البورصة المصرية اليوم، شهدت ارتفاع المؤشرات في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء 9-10-2024، إذ صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06% عند مستوى 30870.23 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 4 مليارات جنيه.

البورصة المصرية اليوم الأربعاء

فيما جاء ضمن أخبار البورصة اليوم، ارتفاع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.72% عند مستوى 7429.26 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.6% في بداية تداولات اليوم ليسجل 10587.71 نقطة، وفق أخبار البورصة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الآن

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 1.035 مليار جنيه عبر التداول على 155 مليون سهم، وجرى تنفيذ نحو 27 ألفًا و560 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه في بداية التداولات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.176 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 24%

يُشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفع بنحو 24% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى عند 34493.56 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.

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