انخفاض سعر الذهب وعيار 21 يُسجل رقمًا جديدًا

سعر الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب منذ أمس تراجعًا ملحوظًا لتواصل التراجع الذي سجلته مساء أمس، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 و الأكثر شيوعًا في أسواق الذهب ليسجل 3555 جنيها للبيع، و3545 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم عند مستوى 4062.75 جنيه للبيع، و 4051.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 في مصر عند 3724.25 جنيه للبيع، و 3713.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء عند 3555 جنيها للبيع، و 3545 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم تراجعا عند 3047.25 جنيه للبيع، و 3038.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم نحو 2370 جنيها للبيع، و 2363.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 2031.5 جنيه للبيع، و 2025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

تراجع سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء عند 1523.5 جنيه للبيع، و 1519.25 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2617.12 دولار للبيع، و 2616.85 دولار للشراء.

يتوقع المحللون والخبراء أن يسجل الذهب أسعارًا وأرقامًا قياسية جديدة في المستقبل القريب مع استمرار التضخم، خاصةً بعد أن لجأت أغلب البنوك إلى خفض أو تثبيت الفائدة في الفترات الأخيرة.

بينما يرى الخبراء احتمالية انخفاض الذهب مرة أخرى في نهاية عام 2025، مع وجود تكهنات بارتفاع الفائدة نهاية هذا العام.

هل الاستثمار في الذهب هو الخيار الأفضل لمواجهة التضخم؟

يعد الذهب من أكثر الأصول أمانًا على مر السنين، منذ استخدامه كعملة للتبادل حتى أصبح يمثل قوة تمتلكها الدول.

وبالتالي، لا يزال الاستثمار في الذهب من أفضل الخيارات للحفاظ على الثروات في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة، الذي قد يؤثر على الأموال السائلة أو الأصول الأخرى.