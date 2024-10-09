مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تريد تغيير خريطة الشرق الأوسط

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل تعمل وتبحث وتريد تغيير خريطة الشرق الأوسط بالقضاء على حزب الله، موضحًا أن الصورة الحالية مستمرة منذ السابع من أكتوبر بالتهجير والقصف الشديد على المخيمات من أجل الضغط على الفلسطينيين بالنزوح من الشمال للجنوب.

وأضاف “الشروف”، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضرب بعرض الحائط كل المناشدات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني,

وتابع: “العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة هو مستمر لمدة عام كامل ولا يوجد رادع لإسرائيل وهي مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وهي الآن لم تستطع تحقيق أي هدف”، موضحًا أنهم يرون أن اغتيال هنية وحسن نصر الله هي نصر، أما بالنسبة للرهائن وتدمير البنية التحتية لحماس وحزب الله فلم يحدث أي شيء.