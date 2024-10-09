رسائل مهمة في لقاء رئيس القابضة للمطارات مع محرري الطيران

علي هامش تجربة الطوارئ الموسعة التي تمت امس بمطار القاهرة اجتمع المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بحضور كلا من الطيار/احمد عبد الحميد منصور رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات و المحاسب/مجدي اسحق عازر رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي و المهندس/احمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران بعدد من محرري الطيران ناقش فيه عدداً من الموضوعات المهمة.

العنصر البشري هو الاساس

بدأ اللقاء بتقديم المهندس ايمن عرب الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة السابق علي ما قدمه خلال فترة خدمته كرئيس للشركة القابضة وما تم انجازه خلال تلك الفترة وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطوير في إدارة المنظومة وأن الشركة القابضة لديها من المقومات والكفاءات ما يؤهلها للوصول الي شكل رائع في الإدارة بالاعتماد علي الكفاءات الموجودة والطاقات الكامنة التي سيتم الاستفادة منها ومن خلال تجربته في الاحتكاك بعدد كبير من المطارات في العالم أكد ان العامل البشري في المطارات المصرية هو الافضل و اقوي عناصر تلك المنظومة وهو الأساس في التطوير وهناك خطة لتأهيل ومراجعة العنصر البشري وحصر كفاءاته ومؤهلاته وتدريبه على أعلى مستوى.

كل الملفات أولوية

وفي سؤال لرئيس القابضة عن اي ملف يعد أولوية أشار عرب أنه يضع كل الملفات في الأولوية ويعمل على كل الملفات في نفس الوقت سواء على المستوى الإداري أو التنفيذي او ملفات التشغيل او المشاريع وحتي زيارة المطارات لمتابعة كافة التفاصيل بالإضافة الي وضع استراتيجية ورؤية جديدة للشركة فتحقيق القفزة النوعية التي نرجوها لن يحدث بالتركيز علي ملف و إهمال الأخر و لكن لابد من التطوير علي كل المستويات بشكل متزامن .

المطارات جاهزة لأي طارئ

و بالنسبة لتجربة الطوارئ الموسعة اشار عرب ان تجربة الطوارئ الموسعة تتم كل عامين بينما تتم تجربة الطوارئ الجزئية كل عام وتجارب الطوارئ تتم في كل المطارات المصرية حيث يقابلنا العديد من المواقف الطارئة التي يتم التعامل معها واعتمادها كتجربة طوارئ فالهدف من تجارب الطوارئ هو الاطمئنان علي تفعيل اجراءات الطوارئ خارج الشكل الروتيني واخذ الملاحظات بشكل ديناميكي فعال و زيادة الجاهزية والفاعلية والتطوير المستمر لخطط الطوارئ الخاصة بنا.

لا حدود للتطوير

و في سؤال عن التحديات التي يراها في المطارات المصرية مقارنة بالعالمية اجاب عرب ان تلك التحديات هي فرص للتطوير والتحسين التي يمكن رؤيتها بأشكال مختلفة واكد علي ضرورة الاطلاع علي التجارب العالمية مع الاخذ بالاعتبار الفروق بين طبيعة المطارات المصرية والعالمية من حيث طبيعة الارض وطبيعة المباني وغيرها وبالتالي لا يمكن نقل التجارب العالمية كما هي ولكن لابد من توفيقها مع الطبيعة المصرية، واضاف عرب اننا نسعي للتطوير و ادارة المطارات بشكل ذكي و اخذ قرارات أكثر فاعلية في المستقبل حتى استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي فلا يوجد حدود للتطوير.

تطوير و ليس بيع

وبالنسبة لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص أكد عرب أن التعاون مع القطاع الخاص يأتي في اطار التطوير والتحديث و ليس البيع فالتعاون مع القطاع الخاص يمكننا من الاستفادة من مرونة القطاع الخاص والديناميكية المتغيرة لتعظيم الفرص الاستثمارية وفق المعايير العالمية مع عدم اغفال دور الدولة في الادارة للوصول الي شكل متوازن و متناغم في الادارة و نحن نسعي للتعلم من التجارب السابقة ووضع أساس قوي جداً ومرن لتعظيم الجوانب الإيجابية وتفادي الجوانب السلبية والاستعانة بالاستشاريين والخبراء لتنفيذ تجربة مماثلة للتجارب العالمية مضيفاً الي ان المرحلة القادمة ستشهد وضع منطوق للرؤية والاستراتيجية لتحقيق منظومة متكاملة لتطوير المطارات المصرية.