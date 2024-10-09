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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بفلسطين: سكان غزة يعيشون بأماكن ضيقة وليست آمنة

ممثلة الأمم المتحدة
ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين

أكدت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ماريز جيموند، أن حالات نزوح متكررة إلى أماكن ضيقة ومكتظة بالسكان تفتقر للحاجات الأساسية والخدمات الضرورية، وذلك خلال لقاء خاص له مع شاشة “القاهرة الإخبارية”.

 ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين

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وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، أن الفلسطينيون في غزة يعيشون بأماكن ضيقة وليست آمنة.. والوضع الحالي صعب لا يمكن وصفه، متابعة: "احيانا اتساءل كم هؤلاء النساء أقوياء وصامدين أمام العدوان الإسرائيلي وفي ظل الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد 12 شهرا هذه الفظائع التي وجها كل يوم"، موضحة أنها تشاهد التقرير وتتحدث مع الفرق والطواقم الطبية، ولا يمكن أن تنسى ما شهدته هذه الفرق الطبية المشاهد من قطاع غزة.

 

وشددت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، على أن قصص كثيرة لدى النساء الفلسطينيات تحمل الألم والمعاناة، موضحة أنه لا يمكن وصف الوضع الإنساني في غزة بعد عام كامل من الحرب الإسرائيلية.

 

وتابع: "ما تتعرض له المرأة الفلسطينية أمر لا يمكن وصفه بالكلمات، أمر لا يمكن أن يتخيله عقل، تعاني المرأة الفلسطينية على مدار 12 شهرًا أنه من الصعب أن يتم فهم هذا الأمر".

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