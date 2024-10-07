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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

شرطة الاحتلال تعتذر للمستوطنين بعد ظهور مظلات شراعية في فلسطين المحتلة

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

اعتذرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمستوطني الأراضي المحتلة، بعد ظهور مظلات شراعية تحلق في سماء شمال فلسطين المحتلة، بعد حالة الرعب التي انتابتهم وحاول بعضهم استهداف المظليين بالرصاص.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن ظهور المظليين في السماء، هو جزء من تدريب لقواتها.

 

وعاش الإسرائيليين حالة من الرعب خلال الدقائق الأخيرة بسبب اعتقادهم أن هجوم حماس الذي نفذ قبل عام بالمظلات تكرر في الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى.

 

وأطلق عدد من المستوطنين، النار تجاه المظليين في سماء شمال فلسطين المحتلة.

وعلقت مصادر عبرية، على الطائرات الشراعية في السماء، بأنه تمرين لشرطة الاحتلال تم بدون تنسيق مع الجبهة الداخلية.

 

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