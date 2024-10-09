تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. أكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفي سياق متصل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم الأربعاء، حتى الاثنين 14 أکتوبر 2024، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

جنوب سيناء

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة:" تهب رياح معتدلة، تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة".

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32

بنها الصغرى 23 والعظمى 32

دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33

الفيوم الصغرى 21 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

قنا الصغرى 21 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 22 والعظمى 37

أسوان الصغرى 22 والعظمى 38