الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

توقيع خطة تنفيذية للتعاون بين مصر ورومانيا في الأنشطة الزراعية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني "فلورين باربو"، الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.


جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست.

مذكرة تفاهم 
وعقب التوقيع قال "فاروق" إن خطة العمل التنفيذية لمذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين مصر ورومانيا في مجالات الإنتاج النباتي وقضايا الصحة النباتية وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة النباتية وجعلها  سارية النفاذ في كلا البلدين، وتطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة والانتاج الحيواني والبنية التحتية الزراعية المعنية باستصلاح الأراضي.

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وأضاف "فاروق" أن التعاون بين البلدين يشمل ايضا تبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية فضلاً عن التعاون في مجال التغيرات المناخية وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ خطة العمل من خلال اللقاءات الفنية الدورية بين الطرفين،
حضر مراسم التوقيع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا

وكان الوزيران قد عقدا جلسة مباحثات امس حول سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر وخاصة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وانشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة الى استنباط الاصناف الجديدة والمتميزة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية عباد الشمس وفول الصويا والاعلاف.

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والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست 
ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

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