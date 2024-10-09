وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات المياه والصرف وأبراج العلمين الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى1 تنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وقطاع المرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب.
ووجه وزير الإسكان، مسئولى شركة المقاولون العرب، بضغط معدلات التنفيذ لإنهاء أعمال التشطيبات للأبراج الشاطئية التى تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة، والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إنهاء مشروعات المرافق ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وتشغيلها ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها الشركة على مستوى الجمهورية.
وأكد الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركة المقاولون العرب، وجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، كما تقدم الوزارة كل الدعم لشركات المقاولات للتوسع فى تنفيذ المشروعات لصالح أشقائنا بالدول العربية والإفريقية.
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