ضبط عناصر إجرامية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "القاهرة والإسكندرية" لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,8مليون جنيه.
مديرية أمن القاهرة
ضبط (3 عناصر إجرامية"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبحوزتهم(15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن الأسكندرية
ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ
(2,8مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها ..